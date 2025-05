Dečak ubica se od tog 3. maja nalazi u psihijatrijskoj ustanovi, a u svom iskazu pred nadležnim oragnima, on je hladnokrvno do detalja opisao kako je 3. maja 2023. godine ubio devetoro vršnjaka iz škole i radnika obezbeđenja.

- Pre nego što sam počeo sa svojim činom oklevao sam, imao sam želju da se ipak obratim majci, da se vratim kući, ali u tom trenutku mi prilazi čuvar i pita me hoću li ući u učionicu, bilo je dva minuta do zvona. Ja sam rekao da ću sačekali, a onda sam već bio pod stresom, uspaničio sam se i video sam ga kao neku pretnju. Možda u smislu da bi mogao da me spreči, da se vratim kući - rekao je maoletni ubica, koji je potom ispalio hice u dve dežurne devojčice, potom u devojčicu koja je stajala na hodniku, a da je potom nastavio prema učionici u kojoj je njegov razred imao čas istorije.