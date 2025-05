- Svi mi trpimo taj teror sreće u vremenu društvenih mreža i digitalnog doba. Plasira se taj lep život gde su svi srećni, niko ne želi da gleda ružne stvari na mrežama, jer je svima dovoljno tih nekih negativnih stvari, i onda dete uđe na te mreže da se oraspoloži. Tada šaljemo informaciju da je sreća nužna, roditelji ne mogu da podnesu da se njihova deca posvađaju s nekim u školi – to se odmah smatra vršnjačkim nasiljem. Nasilja je oduvek bilo, ali moramo napraviti paralelu šta je neki razvojni period među decom, a šta je zaista vršnjačko nasilje. To se sve izgubilo jer su naši roditelji potpuno poremetili taj jedan sistem hijerarhije i stavili su decu na prvo mesto – kaže Tulićeva i dodaje:

- Deca više nemaju potrebu da nauče da se samoregulišu, kada će doći majka i rešiti problem tako što će se svađati s profesorom. Učitelji su postali suparnici, a roditelji staju na stranu svog deteta. Umesto da pošalju poruku da ovakvo ponašanje nije prihvatljivo ni kod kuće ni u školi, roditelj kod kuće kazni dete, ali kada to uradi profesor – odmah ide u školu i svađa se. Mora da se vrati autoritet ustanovi i ljudima. Da li naše kolege imaju program koji je dovoljno razvijen? Psiholozi samo sede u školi i kad im neko kucne na vrata – prave se da nisu tu. Nije ni njima lako, ali moramo to da menjamo.

- Jako je teško razumeti, mi imamo ovde dete od 13 godina. Kada se zapitate šta se dešavalo u glavi jednog deteta, on je tačno znao šta je radio, imao je plan. Odakle taj poriv dolazi, to bi morali da istražujemo. Postoji zdravo koškanje, ali ne sa onim porivom da te ubijem da te nema. Imate one grupacije koji imaju pik na jednu osobu. Ovo nije taj slučaj, mi imamo ovde savršeno dete, koje ima sve petice, ide na milion dodatnih aktivnosti, vi sada kada gledate spolja, to je jedna porodica za primer. Ja se uvek naježim od te "savršene dece". Za decu je prirodno da razbijaju granice i ne mogu biti od svega super. Ja bih Vukovu diplomu ukinula, to nema nikakvog smisla, nije poenta da imamo savršeno dete - kaže Anđelićeva.