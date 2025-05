"Danas sam poludela zbog njega, pričali smo o razvodu i zamisli šta je rekao. Prvo mi je rekao da mu dam sve papire kada ih budem imala. Drugo, on definitivno ne želi da mi da ništa… Davao bi mi ponešto svakog meseca, a onda mi je rekao da ako želim deo u procentima, on bi mi dao 25 odsto, dok bi 75 odsto zadržao za sebe. Zamisli to, pošto je on taj, on zaslužuje da dobije većinu, a ja ne zaslužujem ni *** jer sam po njemu – ništa", poslala je Ana prijateljici u poruci koju je snimila na španskom jeziku.

"Hej, htela sam da ti javim da sam pričala sa njim i razgovarala sam sa svojom terapeutkinjom. Ona mi je, naravno, rekla da sam dobro postupila, da on može da mi obeća nebo, zvezde i sunce, ali dok ne učini ono što je obećao, ne može mu se verovati ništa… Rekla mi je da moram da budem direktna i jasna za sve oko razvoda. Tako sam i uradila, pozvala sam ga, rekla sam mu da ukoliko je bio ozbiljan u vezi onoga što je rekao, da mi je potrebno da se u potpunosti odvojimo i da do kraja meseca potpišemo papire. I to je ono što sam želela, ne želim da imam nikakva posla sa njim u budućnosti… Prihvatio je, rekao je da ćemo tako uraditi, da ćemo sve podeliti, uključujući i sve oko kuće, da možemo da pregledamo stvar po stvar… Jako sam srećna zbog toga, rekao je da ćemo podeliti sve, kuću, biznis, stvari koje imamo, jako sam srećna i nadam se da je istina. Imam još malo više od 15 dana, koliko je ostalo do kraja meseca, da vidim da li će sve biti tako, da li se ovo stvarno dešava. I to je to, samo sam htela da te obavestim šta se dešava, radujem se što ćemo se uskoro videti…"