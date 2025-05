- Ja sam ga prvi put video u piceriji Boa negde na Novom Beogradu, gde smo otišli čisto da ga procenimo i da vidimo da li je on sposoban za neke operacije koje bi nam bile potrebne u inostranstvu, s obzirom da je poznavao inostranstvo. I tada sam primetio da je on uneo u to srpsko podzemlje, jugoslovensko podzemlje, jednu novinu koja do tada nije bila, a to je klađenje na fudbal - pričao je ranije za Kurir TV bivši pripadnik DB Božidar Spasić.