- To je bilo uveče oko 10 sati. Sin me je zvao sa posla, rekao mi je kako ima mrtvih. Teško je bilo, ne mogu da pričam.

- Deca su se skupljala, malo muzike i druženje. Desilo se to što se desilo. Celo selo se promenilo od tog trenutka, tužno je, nije to malo žrtava.

- On je otišao, bio je malo gojazan, trčao je do auto-puta, pa se vratio, drug ga je zvao. Eto šta ga je snašlo. Ovde nisam mogao ništa da čujem, sin me je zvao. To je bila katastrofa. Ne može da se opiše.