- Nogom sam polomio staklo na vozilu i nekako uspeo da izvučem jednog od povređenih koji je bio u svesnom stanju. Kada sam prišao drugom, nisam uspeo da dođem do njega, s obzirom na to da mu je noga bila zaglavljena. Probali smo zajedno da ga izvučemo, ali nismo uspeli. U tom momentu je naišao jedan dečko iz Paraćina, koji se našao na putu u momentu nesreće. Sitniji je od mene i uspeo je da dođe do povređenog i tako smo izvukli i drugog. Sve se dešavalo brzo, vatra se brzo širila, ali smo zajednički uspeli - priseća se naš sagovornik.