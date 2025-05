Stojan Ilić (40) iz Ripnja osuđen je krajem aprila na doživotnu kaznu zatvora zbog brutalnog ubistva šesnaestogodinje devojčice Nevene P. iz istog mesta . On je tako postao 12. osuđenik u Srbiji koji je od 2019. godine, kada je ova kazna uvedena u zakonodavstvo, kažnjen doživotnom robijom!

Doživotna kazna zatvora uvedena je kao zamena za smrtnu kaznu i odnosi se isključivo na najteža krivična dela, kao što su teško ubistvo, ubistvo deteta, višestruka ubistva, ubistva policajaca ili pripadnika vojske, kao i određeni oblici organizovanog kriminala. Ipak, od svih izrečenih kazni, javnost je najviše uzdrmao slučaj Dragana Đurića, koji je 2014. ubio maloletnu Tijanu Jurić, i čije je zlodelo bilo jedan od ključnih razloga zbog kojih je kasnije doživotna kazna i uvedena u zakonodavstvo Srbije. Zakon je poznat i kao "Tijanin zakon", zahvaljujući inicijativi njenog oca Igora Jurića, iako je njen dželat osuđen na 40 godina robije, iz razloga što je to tada bila najveća moguća kazna zatvora.

x Stojan Ilić (40) iz Ripnja jezivo ubistvo počinio je 10. aprila 2022. godine oko 14.30 časova. Stojan Ilić je tog dana došao u kuću Nevenine porodice u Ripnju, gde je razgovarao s članovima porodice, a potom automobilom povezao Nevenu i njenog mlađeg brata do centra naselja pod izgovorom odlaska u prodavnicu. Nakon što je dečak ušao u prodavnicu, Ilić je, kako se navodi u presudi, odvezao Nevenu u nenaseljeno područje ispod železničke pruge, gde je i došlo do svirepog ubistva. Nakon ubistva, Stojan Ilić se vratio do kuće Nevene P, gde je nožem povredio njenog ujaka, majku i babu, nakon čega je pobegao, međutim, ubrzo su mu i stavljene lisice na ruke.