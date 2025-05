- Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Jug" - Odeljenja bezbednosti Budva su, u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, a sprovodeći pojačane aktivnosti na terenu usmerene na delovanje organizovanih kriminalnih grupa i operativno interesantih lica, što se odnosi na sprečavanje izvršenja najtežih krivičnih dela, pronašli motor za koji se sumnja da je trebalo da bude iskorišćen u izvršenju teškog krivičnog dela, a zatim su identifikovali lice - stranog državljanina koji je ilegalno boravio u Crnoj Gori, a koje je motor, bez registarskih oznaka i sa ključem u bravi, pripremilo i sakrilo na jednoj nenaseljenoj lokaciji, čime je, kako se sumnja, sprečena namera za sprovođenje kriminalnih aktivnosti povezanih sa teškim i organizovanim kriminalom - piše u saoštenju UP Crne Gore.

Policijski službenici su utvrdili da je N.P. ilegalno ušao u Crnu Goru, a proverom koja je usledila putem NCB Interpol Podgorica utvrđeno je da je N.P. registrovan u policijskim evidencijama u Republici Srbiji kao višestruki izvršilac krivičnih dela , i to neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ugrožavanje sigurnosti.

- Do sada sprovedene policijske mere i radnje upućuju na sumnju da je N.P, sa za sada nepoznatim licem, dovezao i sakrio navedeni motor na predmetnoj lokaciji, odnosno šumskom putu zaklonjenom neuseljenim stambenim objektom, te da je sa motora uklonio registarske oznake i sa namerom ostavio ključ u bravi, a sve kako bi motor bio spreman za brzo i neprimetno stavljanje u pogon.

N.P. je lišen slobode zbog ilegalnog prelaska državne granice i boravka u Crnoj Gori i priveden je nadležnom Sudu. On će, nakon sprovedenih procedura, biti deportovan iz Crne Gore, a policija će nastaviti sa aktivnostima na utvrđivanju svih činjenica vezano za njegov boravak i nameru izvršenja krivičnog dela.

- Policijski službenici su, u nastavku aktivnosti u vezi sa pronađenim motorom i licem, preduzeli dalje mere i radnje, u kojima su, takođe u naselju Markovići, pronašli još jedno lice koje nije posjedovalo dokumenta, a koje se policijskim službenicima predstavilo, ali je utvrđeno da je o sebi dao lažne podatke. Lice je dovedeno u OB Budva, gde je kriminalističkom obradom utvrđeno da se radi o N.P. (28) iz Šapca.Daljom obradom, putem Interpola, utvrđeno je i da je on višestruki povratnik u izvršenju krivičnih dela na teritoriji Republike Srbije, i to: teško ubistvo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, te da je za njim aktivna potraga na nacionalnom nivou u matičnoj zemlji zbog dva krivična dela, i to KD neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i KD ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.