- On je poslednji put viđen u Blizini "Bele stene", cela nesreća se dogodila u blizini Starčeva, u pravcu ka Pančevu u blizini rafinerijskog pristaništa. Prema prvim nezvaničnim informacijama on se utopio, telo je odneseno na obdukciju, čekaju se rezultati. Na žalost, na ovom delu Dunava često dolazi do rečnih nesreća i to sa smrtnim ishodima - rekao je Milutinović.