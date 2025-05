Postoji sumnja da je tridesetdevetogodišnji Čačanin S.Đ. od januara 2021. do decembra 2024. organizovao i stvorio plan delovanja organizovane kriminalne grupe, koja je ljudima s teritorije Čačka davala novac na zajam uz mesečne kamate od 10 do 30 odsto. Kako se sumnja oni su pretili žrtvama, nanosili im telesne povrede metalnim palicama i silom ih primoravali na isplatu. Osumnjičeni su prošle sedmice saslušani u Tužilaštvu za organizovani kriminal.

- Budući da odbrana osporava postojanje organizovane kriminalne grupe samim tim bi prestala nadležnost Višeg suda u Beogradu ali to će biti tema u daljim fazama postupka. Nama još uvek nisu prezentovani svi dokazi kojima Tužilaštvo raspolaže. Međutim, stoji činjenica da su braći razvaljena vrata prilikom pretresa i ako za tim nije bilo potrebe niti to piše u naredbi sudije Posebnog suda za organizovani kriminal. Naprotiv stoji da se pretresanje i privođenje ima obaviti bez oštećenja. Zašto je to urađeno mogu samo da spekulišem. Nijednom od drugih pripadnika to nije urađeno, mogli su se stanovi regularno otključati, ne znam da li je bilo potrebe za ovolikim senzacionalizmom. Takođe, naglašavam da u decembru ni kod jednog lica nije pronađeno dva kilograma opojne droge kokain, niti oružje, kao ni 50.000 evra. Automobili koji su pronađeni su vlasništvo lizing kompanija koji su bili zakupljeni preko rentakar agencije jednog od dvojice braće. Nijedan automobil koji je pronađen nije u vlasništvu okrivljenih – kaže advokat Čvrkić.