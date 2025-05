Sud je tražio od tužilaštva da ponovo sasluša Dankina majka, kao i da se obavi detaljnu rekonstrukciju zločina - saznanja su do kojih je došao Kurir. U emisiji " Puls Srbije " na ovu temu razgovarali su Rajko Nedić , glavni urednik Kurira i Blažo Marković , predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Srbije i predsednik pokreta "Novi ljudi ljudi-nova snaga Srbije".

- To su dva nova detalja. Trebaće dosta vremena da se napravi rekonstrukcija, da se naprave idealni uslovi za to. Opet se vraćamo na početak, da nema DNK tragova na automobilu, snimaka sa kamera, nema očevidaca. Dvojica osumnjičenih su negirala ono priznanje, tako da ostaje taj deo kao ključni, zbog čega je i vraćena dva puta na dopunu. Sa druge strane, policija, istražitelji i tužilaštvo su mišljenja da je sakupljeno dovoljno dokaza. Opet će ovde presuditi tih sedam minuta i videćemo da li će rekonstrukcija biti uspešna.

- Ovo je kupovina vremena policiji koja je radila na tom prvom slučaju. Nema ni jedan dokaz. Imamo slučaj kod Marjanovića, on je bio dve godine u istražnom organu, nakon čega je oslobođen, da bi ga inspektor koji je radio, koji nije više među živima, pustio odmah da ide kući. On je najbolje znao razloga, zašto je pušten kući. Tako da mislim da i sad sudije isto zbog nemanja dokaza, traže kompletnu rekonstrukciju događaja. Majka uvek može da kaže da se ne seća nekog detalja, jer je prošlo mnogo vremena. Sada ćemo tražiti vremenske uslove, to je sve reginstrovano, ali šta je bitno, nema tela i nema ni jedan trag - kaže Marković i dodaje: