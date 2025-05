Kradljivac se obreo u njegovoj vikendici u aleksinačkom selu Tešica sa izgovorom da traži jagnje za Đurđevdan , iako on nema stoke za prodaju, pa je skoro sigurno da je došao u nameri da ga opljačka. Iskoristivši njegovu nepažnju uzeo mu je novac koji je starac skupljao da se priključi na vodovodnu mrežu i odšetao punih džepova.

No, nije dugo uživao u ukradenom novcu jer ga je policija pronašla vrlo brzo, pre nego što je uspeo da potroši ijedan dinar. On je pokraden 5. maja u popodnevnim časovima kada je, kako kaže, u njegovu kući iznebuha upao nepoznati čovek.

- Nisam očekivao nikoga, niko mi se nije najavio pa sam se začudio kada sam pred vratima ugledao nepoznatog muškarca. Pomislio sam da me možda poznaje, jer sam tokom radnog veka upoznao mnogo ljudi, neki su se promenili pa ne bi bilo čudo da ih se ne sećam. Pitao me je da li poznajem nekog ko prodaje jagnjad, ja sam mu kazao da sam kupovao od nekih ljudi tu u selu stoku i da je moguće da ih oni imaju. Zatim je izvadio 50 evra i upitao me da li je bolje da im plati devizama ili dinarima, te da li bih hteo da mu ih ipak razmenim za domaću valutu - započeo je svoju ispovest V. S.