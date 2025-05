Carević je podsetio da se sutra obeležava Dan Evrope i da je to prilika da se ovakvim i sličnim akcijama sačuva sećanje na sve postradale za slobodu i mir. On je podsetio da su osuđena lica iz više kazneno-popravnih ustanova povodom stogodišnjice od izbijanja Prvog svetskog rata učestvovala u projektu "Jedno drvo za jednog ratnika". Kako je naveo, u periodu od 2014. do 2018. godine posađeno je 1,3 miliona sadnica drveća, koliko se smatra da je Srbija izgubila stanovnika u Velikom ratu.