Da podsetimo, svedok Predrag Puhač svedočio je u ovom postupku kada je naveo da je Radiša Blažić, njegov kolega i da je bio arogantan i prepotentan.

- Radiša Blažić je bio u bateriji, ja sam bio u drugoj. Tada sam čuo od njega, da je bio u Istočnoj Slavoniji, da je bio haos, da je mogao da uzme ko šta hoće, oružje koje je Vojska Jugoslavije proglasila nekorisnim, prema mojim saznanjima sam čuo da su kod njega pronađene dve puške. To je samo tamo moglo da se nađe, to je švercovano oružje. To u magacinu JNA nije postojalo. On se hvalisao time - rekao je svedok.

- Blažić bio arogantan, prepotentan, često je bio na bolovanjima. Sedeo je sam u kancelariji i čitao novine, bio je u nekom svom svetu. Priče da je krvario za ovu zemlju, ja bi voleo da vidim gde je to on radio. Takođe, niko od kolega iz vojske neće reći nijednu lepu reč za njega. Stalno se hvalio, uvek su mu bila puna usta sebe - rekao je ovaj svedok.