Zbog ometanja policijskih službenika, slobode je lišen i Ilija P. iz Budve, koji je navodno pripadnik jedne organizovane kriminalne grupe. On se kasnije obratio saopštenjem za javnost, navodeći da nema nikakve veze ni sa uhapšenim državljanima Srbije ni sa krivičnim delima koja im se stavljaju na teret.

- Policijski službenici su, naime, sprovodeći mere i radnje na terenu, u naselju Markovići, u prostoru iza jedne neuseljene stambene zgrade, na početku šume pronašli sakriveni motor "kymco downtown 300 I" , bez registarskih oznaka i sa ostavljenim ključem u bravi. Proverom broja šasije motora, konstatovano je da predmetni motor nije registrovan u Crnoj Gori. Nakon pronalaska motora, za koji se posumnjalo da je pripremljen za izvršenje teškog krivičnog dela, službenici OB Budva i Sektora za borbu protiv kriminala su pristupili kriminalističkoj obradi, kao i preduzimanju daljih policijskih mera i radnji, koje su ubrzo rezultirale pronalaskom N.P. (19) iz Beograda, takođe u naselju Markovići. Policijski službenici su utvrdili da je N.P. ilegalno ušao u Crnu Goru, a proverom koja je usledila putem NCB Interpol Podgorica utvrđeno je da je N.P. registrovan u policijskim evidencijama u Republici Srbiji kao višestruki izvršilac krivičnih dela , i to neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ugrožavanje sigurnosti. Do sada sprovedene policijske mere i radnje upućuju na sumnju da je N.P., sa za sada nepoznatim licem, dovezao i sakrio navedeni motor na predmetnoj lokaciji, odnosno šumskom putu zaklonjenom neuseljenim stambenim objektom, te da je sa motora uklonio registarske oznake i sa namerom ostavio ključ u bravi, a sve kako bi motor bio spreman za brzo i neprimetno stavljanje u pogon - saopšteno je iz policije.

- Lice je dovedeno u OB Budva, gde je kriminalističkom obradom utvrđeno da se radi o N.P. (28) iz Šapca. Daljom obradom, putem Interpola, utvrđeno je i da je on višestruki povratnik u izvršenju krivičnih dela na teritoriji Republike Srbije, i to: teško ubistvo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, te da je za njim aktivna potraga na nacionalnom nivou u matičnoj zemlji zbog dva krivična dela, i to neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. I N.P. je, baš kao i prvo identifikovano lice, u Crnu Goru ušao ilegalno. Sumnja se da je N.P. od momenta ilegalnog ulaska u zemlju, već ostvario kontakte sa članovima organizovane kriminalne grupe na teritoriji Opštine Budva - navodi se u saopštenju.