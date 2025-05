- Reč je o osobama koje su policiji dobro poznate, višestruki su izvršioci krivičnih dela u rodnoj državi, a u dosijeu imaju od najtežih krivičnih dela, do falsifikovanja isprava - navodi izvor i podseća da su sredinom aprila na primorju lisice stavljene dvojici Beograđana.

Došlo do reforme

Božidar Spasić , bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti, objašnjava za Kurir "da je očigledno došlo do reforme unutar kriminalnih klanova".

- U prvoj fazi razvoja klanova oni su izvezeni iz Crne Gore i prebačeni u Beograd. Međutim, čini se da je sada došlo do određenih reformi i pripadnici klanova iz Crne Gore su se razbežali po Hrvatskoj i drugim delovima sveta. Činjenica je da klanovi nisu uništeni, oni i dalje deluju, prisutni su i sada se nalaze u fazi naplate dugova, bilo da su to materijalni dugovi ili da se radi o osveti ili prestižu - kažee Spasić za Kurir i dodaje:

- Iz tih razloga vođe klanova su počele da angažuju pojedince iz Srbije da oni vrše ono što su oni ranije radili u Beogradu. Dakle, stvar se u potpunosti okrenula. Činjenica je da je to sve "provaljeno", s obzirom na to da su u poslednje vreme pojedinci iz Srbije krenuli ka Crnoj Gori u cilju izvršenja profesionalnog ubistva, ali da su oni uhapšeni, što znači da je stvar "provaljena". To je očigledno rezultat saradnje srpske i crnogorske policije.