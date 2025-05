On je rekao da ga je onda majka odvezla do benzinske pumpe na Bulevaru Nemanjića, a sutkinja Mirjana Đorđević ga je pitala "zsšto nije odvezen kući".

- Rekao sam da me tu doveze da bi do kuće, na Sinđelićevom trgu, zapalio džoint marihuane. Ponekada sam to koristio, ali ne pred majkom, suprugom ili detetom i u stanu. Nakon toga sam se pet minuta zadržao kući i otišao u jedan kafić. Sve se to događalo u vreme ubistva i ponavljam da sam bio u centru grada, a ne u naselju gde se dogodilo ubistvo. To je za mene bio jedan rutinski dan - rekao je Mitić između ostalog danas u Apelacionom sudu.