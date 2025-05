- On se sumnjiči da je u noći 2. maja ove godine, zajedno sa još jednim muškarcem za kojim se intenzivno traga, provalio u prodavnicu telekomunikacionih usluga i opreme i ukrao više mobilnih telefona i novac. Policija je pronašla deo ukradenih predmeta koji će biti vraćeni vlasniku. Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vladičinom Hanu, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu - navodi se u saopštenju.