Podsetimo, Azra Š. i njen dečko Marko Pjanović označeni su kao saučesnici u likvidaciji Radoševića, s obzirom na to da su egzekutorima, kako se navodi u optužnici, obezbedili automobil koji je korišćen u zločinu, a takođe su i navodno dogovarali preko SMS poruka sa Radoševićem da se tada nađu na pumpi.

Okrivljena je više puta do sada tražila da joj se ukine pritvor, kada je isticala da je ona uzoran student i da zbog boravka u pritvoru ne može da se posveti svom školovanju.

- Nemam nikakve veze sa zločinom, ja sam uzoran student Političkih nauka, planirala sam da upišem i Pedagoški fakultet, a boravak u pritvoru mi to onemogućava, pogotovo što, kao što sam rekla, nemam veze sa ovim - rekla je ona i potom se sudu obratila sa molbom da joj se ukine pritvor, smatrajući da je u pritvoru već dugo, a to kako je tada rekla, utiče na njenu budućnost.

- To jutro sve se izdešavalo iznenada. Marko mi je rekao da krenem s njim kako bih mu pomogla, ja tada nisam znala gde idemo, niti sam ga pitala. Na putu do Kraljeva išli smo autom koji je Marko iznajmio u Beogradu, stali smo negde da ručamo i tada mi je rekao da idemo u Kraljevo po auto njegovog druga - rekla je Azra Š.i dodala da je sporni "golf" ona dovezla do Beograda, dok je ispred nje iznajmljenim vozilom išao Pjanović.