Što se tiče krivičnih dela koja se optuženom Branislavu stavljaju na teret, njegovi branioci su naveli da, kada je u pitanju krivično delo — proganjanje, osporavaju period koji se navodi da je on izvršio to krivično delo.

- Zabavljali smo se do 7. marta. Tokom januara smo imali svađe, ali smo početkom marta planirali da idemo na more - rekao je Branislav.

- Tako je bilo sve do 13.marta. Taj dan sam imao zdravstvene probleme i išao sam kod lekara. Tamo sam bio od 12 do 17 sati. Radili su mi analize. Takođe, tog dana mi se i automobil pokvario. U povratku sam svratio na pumpu kada sam video da sam dobio poruku od nje preko "Vacapa", što me je iznenadilo jer sam znao da ona nema tu aplikaciju. U poruci je pisalo: "Dobićeš poziv koji se ne odbija.". Kad sam video tu poruku, iznervirao sam se, doživeo sam to kao pretnju. Otišao sam u kafić kako bih je pitao kada će prestati da mi preti. Pitao sam je: "Kome pretiš i dokle više?" - rekao je Branislav dodajući da se kaje zbog toga što je uradio.