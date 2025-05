Istranka (49) iz Pule ostala je bez nekoliko stotina hiljada evra nakon što je poverovala u laži i obmane navodnog vidovnjaka iz Srbije , javili su hrvatski mediji. On je, naime, obećao da može da joj pomogne u rešavanju porodičnih problema, a lakoverna Istranka mu je zauzvrat, od oktobra prošle do februara ove godine uplaćivala sulude novčane iznose. Iz hrvatske policije kažu da se još utvrđuju okolnosti događaja i da se traga za prevarantom, a ovaj slučaj podseća na događaj iz Niša gde su D. Nj. (45) i njena majka S. S. (62) iz Lebana na prevaru od dvojice braće iz Niša uzele 8.000 evra tvrdeći da su tim parama "platile vidovnjaka za skidanje prokletstva sa turskog zlata koje je otkopao otac D. Nj. (69) na porodičnom imanju u Lebanu"! Zbog ove prevare, D. Nj. je priznala krivicu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu i osuđena je na godinu dana kućnog zatvora i novčanu kaznu od 100.000 dinara.

Psiholog Snežana Repac istakla je za Kurir da i u 21. veku mnogi ljudi naivno veruju da postoje ljudi sa magijskim sposobnostima skidanja čini, uroka i sličnih stvari! - Ljudi se obraćaju tim nadrinaučnicima koji ih raznim "primerima" ubede u svoje "moći". Ti "vidovnjaci se služe inuitivno-psihološkim tehnikama i predstavljaju sebe kao osobu koja može drugima da vidi ceo život, da im čita misli i da im od neke više sile data sposobnost da skidaju prokletstvo. Prava istina je, u stvari, da se ti "vidovnjaci" unapred informišu o svojim žrtvama, nema tu nikakvog čitanja misli. Kada žrtva dođe do prevaranta, on već unapred ima informacije i taj sistem rada je opštepoznat, a žrtve se, s druge strane, zabezeknu time što "vidovnjaci" nešto znaju o njima i poveruju da imaju neke natprirodne moći" - navodi Snežana Repac.

Ona dodaje da se to, što "vidovnjaci promovišu", kosi sa zdravim razumom.

- Oni drže ikone, mešaju crkvu, govore kako crkva stoji iza njih, ali to nije tačno. Njihove metode nemaju veze sa crkvom i verom. Vera ide preko duše. Prosto se marketinški dobro osnaže, oni toliko umeju ljude da uvuku u taj svet, idu na emocije uglavnom. Čovek se njima ispovedi, poveri unutrašnje stvari. To je opasno, dovode ljude i do ludila - naglasila je ranije Snežana Repac za Kurir.