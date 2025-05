- Nakon što je obavešteno da je 10. maja u Vojvođanskoj ulici na teritoriji GO Surčin, na obeleženom pešačkom prelazu, došlo do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali vozač putničkog motornog vozila N.O. (20) i pešakinja Ž.J. (58), a u kojoj je pešakinja zadobila teške povrede, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio je policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije da donesu rešenje o zadržavanju okrivljenog N.O. - navodi se u saopštenju iz tužilaštva.