- On je bio u učionici do kraja i sve je video, ceo masakr. Sačekao je da ubica iskoči kroz prozor i tek onda je izašao iz učionice i u hodniku video tela ostalih ubijenih. Gledala sam snimak, on hramlje, vraća se u učionicu po mobilni telefon i pokušava da pomogne drugarima, ali nije znao šta da uradi. On se toga ne seća. Bio je svestan da je ranjen, pozvao me je i rekao mi to - posvedočila je majka.