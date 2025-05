- U vreme korone je dete sa placa, kada je bio policijski čas, odvodio za Beograd. Kasnije sam to saznala od ćerke kada sam ih pitala gde provodi vreme, da provodi sa tatom kod moje drugarice.

- Ona je tada bila kod mene skoro tri meseca kada se razvodila i kada je imala svoje privatne probleme... Smatrala sam da je to prijateljstvo kada nekom najteže u životu i onda treba da mu pomognete... - govori sagovornica, dodajući da joj je pomogla da se osamostali i stane na noge.

- Bivši suprug i moja najbolja drugarica... ali su u to uvukli i ćerku... nekih godinu i po do dve ja uopšte nemam kontakt sa njom, odnosno ona ne želi da komunicira sa mnom, ali ne samo sa mnom, već sa celom porodicom, pravi razlog niko od nas nije saznao.

- Ja sam podnela tužbu za razvod braka u kojoj sam čak i zahtevala zajedničko starateljstvo... Na tu tužbu, ja sam dobila protivtužbu u kojoj sam karakterisana kao majka koja zlostavlja svoju decu, kao alkoholičar. Zahtev za privremenu meru da svoju ćerku vidim jednom nedeljno na pola sata u specijalnoj bezbednoj prostoriji.Naravno, to se nije dogodilo iz razloga što ništa nije moglo da potkrepi tu tužbu... ali se nije ni dogodilo da bude odgovoran onaj koji je to napisao, sve je zataškano.

Starateljstvo je na kraju pripalo ocu, delom i na osnovu izjave deteta koje je reklo da mu je „mama stroža“. Taj jedan utisak, tvrdi, odredio je dalju sudbinu. U međuvremenu su usledili neprijatni incidenti, prijave bez osnova i stalna napetost u kontaktu s bivšim partnerom. Tvrdila je da joj je on uskraćivao privatne trenutke s detetom i stalno pokušavao da izazove konfliktne situacije:

- Znači sve to prođe. Među mnom i mojom ćerkom nije bio narušen odnos do tog momenta dok se sve to nije dogodilo, naš odnos je polako počeo da se narušava, zato što je tu stajao otac između toga i trudio se da njene misli preokupira.