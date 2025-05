Veće je tada odlučilo da je Peranović ubistvo učinio sa eventualnim umišljajem, a ne kako je tužilac naveo sa umišljajem, pa je zato dobio 20 godina zatvora , iako je za to delo bila predviđena kazna od 10 do 40 godina .

Opisao svirepo ubistvo

Prema zaključku suda suspendovani sveštenik je tokom postupka sam opisao način na koji je učinio to delo. Prema njegovim rečima, tukao je Zarupca jer je pokušao da napusti centar i dva puta je prekidao batinanje da bi ukazao pomoć Zarubcu pa nastavljao . Prema nalazima veštaka, te povrede su izavale smrt Zarubice.

"Saslušana su dva veštaka - patologa koji su potvrdili da je smrt nastala nasilnim putem usled lakih i teških telesnih povreda koji su u zbiru izazvali krvarenje, gubitak svesti i ugušenje želudačnim sokom. Smatram da je sve to dovoljno za minimalno 25 godina zatvora, iako je za to delo predviđena kazna do 40 godina", naveo je tada Pašić.