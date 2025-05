- Zoran me je zvao i rekao da se Jelena nije vratila i da dođem da ga povezem do njegovog auta jer ju je s detetom tražio do druge strane nasipa. Delovao je uznemireno. Nije rekao koliko dugo je nema. Nikad se nije desila slična situacija. Nisam odmah shvatio ozbiljnost situacije, rekao bih da sam bio umereno uznemiren. Nisam odmah mogao da krenem na nasip jer je otac otišao negde mojim automobilom. Kad se vratio, krenuli smo na nasip, do tamo nam je trebalo 10 minuta. Zoran je bio sa detetom. Jana je bila zabrinuta, ali je bila mala, pa nije u potpunosti mogla da shvati šta se dešava - rekao je Miloš Marjanović pred sudom i detaljno opisao kako je tekla potraga za Jelenom u kojoj je, kako je tvrdio, učestvovala i njena pokojna majka Zorica.