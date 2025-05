- Brate, da je nešto bilo kako ne treba, tamo na sastanak, digli bi Generala (Kapetan), brate General je bitniji svima nego Daka, logično razmišljamo - poručuje Mandić, dok mu Ulama odgovara: "Pa, to sam i ja rekao brate".

- Pa da brate, i to su bili u mrkli mrak brate, pa tu bi ih pobili sve najednom brate - dodaje Mandić.

- Ludilo brate, slavili su u Spuž ovi brate - objašnjava on.

On sagovorniku potom objašnjava, kako pišu Vijesti, da mu je General (nadimak Mileta Radulovića na Skaju) sve napisao i potvrdio tu priču: "Svi drugovi kažu da je on brate i da je štelovao čoeka u Španiju, znaš onog Dakinog Novosađanina da ga ubiju "kavčani"... Pirata onoga, brate... Znači, jedino je taj gad mogao da to namesti, svi se slažu da jeste". Međutim, Mandić tada nije znao da je General zapravo otet i da sa njegovog telefona pišu "kavčani".