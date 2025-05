Ona je poslednja koja je videla Danku pre nestanka

- Moguće je da je to traženo zato što je Ivana Ilić poslednja videla Danku, odnosno ona je dovela ćerku u Banjsko polje na svoje staro imanje sa kojeg je Danka nestala. Takođe, majka je tokom istrage izjavljivala da je videla osumnjičene kod svoje stare kuće u Banjskom polju otprilike u vreme ćerkinog nestanka. Tu je najveća misterija sedam minuta tokom kojih je Danka nestala - rekao je ranije izvor Kurira.

Ivana Ilić je prvi put saslušana u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru 17. aprila prošle godine, kada je detaljno govorila o kobnom 26. martu. Tada je ispričala da su, pre nego što se sa decom uputila u Banjsko polje, u njihov stan u Boru došli njeni svekar i svekrva kako bi pričuvali decu kako bi ona otišla do opštine da završi neke obaveze

Ispričala je da misli da je iz stana krenula oko 12.45 ili 12.50 sati. Kada je stigla u Banjsko polje, izašla je iz automobila, otvorila kapiju, a zatim ponovo sela u vozilo i odvezla se sa decom iza kuće. Rekla je da misli da se to dešavalo oko 13.06 ili 13.07 sati. Parkirala se i izvela decu u dvorište. Oni su se igrali, a ona ih je fotografisala i sve to je trajalo od pet do deset minuta, sve dok joj sin nije tražio vodu.