Zločinci su ih zatekli posle večere

Bogata porodica, živeli povučeno

Jedina preživela rođaka i naslednica porodice Salma

"Ne idem više na groblje, ne mogu. Znate, ne daju kolima da se uđe, a ja peške ne mogu. Moj sin ide... Teško mi je da pričam, jer cepam staru ranu. Znate kako, ne smem ni album sa slikama da otvaram, najviše mi je teško decu da gledam, to su moja deca bila. Od svega sam duševno obolela, život mi je protekao u senci svega toga... Izgubljena sam, a iz svoje kože ne mogu", rekla je ona.

"To je trebalo moj otac da nasledi. Ali on je umro pre", kaže dodajući da ona nema sestru ni brata, baš kao Nandor, koji je bio jedinac.

"On je bio zdrav, lep dečko, visok, jak", opisuje Nandora i dodaje da je sa celom porodicom Salma imala divan odnos.

Bilo joj je poznato i da je ubijeni brat Nandor švercovao alkohol. Ali to, ističe, nije ni bilo skrivano.

"Švercovali su alkohol, to jeste, to znam. Nije to ni skriveno. Inspekcija ih je uhvatila. Platili su i kaznu", kaže navodeći da je taj dug odužen.