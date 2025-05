S obzirom na to da je njihov sin u vreme ubistva imao 13 godina te je krivično neodgovoran, Više javno tužilaštvo protiv njegovih roditelja vodi postupak za teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu za koje je propisana maksimalna kazna do 12 godina zatvora te za zlostavljanje i zanemarivanje deteta.

- Zabranjuje im se da mu prilaze, komuniciraju lično, preko trećih lica, poštom, mobilnim telefonom, elektronskom poštom, sms porukama, preko društvenih mreža i na bilo koji drugi način. Upozoravaju se da im može biti određena teža mera ako prekrše izrečenu zabranu, odnosno može im biti određen pritvor. Ova mera će trajati dok za tim postoji potreba a najduže do pravnosnažnosti presude odnosno do upućivanje osumnjičenih na izdržavanje krivične sankcije. Kontrolu poštovanja zabrane vršiće Policijska uprava u Nišu i Policijska uprava za grad Beograd - navodi se u rešenju Višeg suda u koje smo imali uvid.

- Više javno tužilaštvo 16. aprila 2025. godine podnelo je predlog za produženje mere zabrane prilaženja, sastajanja i komunikacije u kojem je navelo da su za to ispunjeni zakonski uslovi jer je ovo tužilaštvo preuzelo krivično gonjenje protiv roditelja maloletnika zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica. Odlučujući o ovom predlogu, sudija za prethodni postupak je našao da u konkretnom slučaju i dalje postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost da osumnjičeni mogu ometati nesmetano vođenje krivičnog postupka uticanjem na oštećenog svedoka, maloletnog M.M. koji još uvek nije ispitan. On treba da bude ispitan o okolnostima koje su od značaja za rešenje krivičnopravne stvari. S obzirom na to da su mu osumnjičeni roditelji ova mera je opravdana da ne bi uticali na njega - obrazložio je sud zbog čega otac i majka maloletnog ubice ne smeju da stupe u kontakt sa njim.