- Čvrsto smo ga držali i nije bilo šanse da ga pustimo. On se batrgao i uporno vikao: "Pustite me, imam probleme!" Umirivao sam ga rečima da svi mi imamo probleme i da to nije način da se oni reše. Nije bilo šanse da ga pustimo. To sam i njemu rekao dok smo ga ubacivali u čamac. Tresao se, da li zbog hladne vode ili stresa, ali je bio u lošem stanju - objašnjava Grbić.