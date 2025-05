Nemanja Stojanović , pravni pripravnik, ubijen je 13. septembra 2017. u Jagodini u profesionalnoj sačekuši. Motiv i počinioci zločina do danas ostaju nepoznati, a istraga traje više od dve godine.

Reč je o profesionalnom ubistvu koje je šokiralo Srbiju. Advokatski pripravnik Nemanja Stojanović (27) ubijen je u profesionalnoj sačekuši 13. septembra 2017. godine ispred zgrade u Jagodini u kojoj je živeo, a počinioci tog zločina do danas nisu poznati. Ono što takođe nije poznato je i motiv zločina.

O pucnjavi ispred zgrade policiju je obavestio jedan od stanara zgrade. U 2.45 sati posle ponoći, u Stojanovića su ispaljena četiri hica iz pištolja, a ubica je pobegao u nepoznatom pravcu i, s obzirom na to da je bilo gluvo doba noći, nije bilo svedoka.

U danima nakon ubistva sve je ukazivalo na to da je Stojanović ubijen greškom. Motiv naizgled nije postojao, pogotovu za tako surovo ubistvo, te je sve ukazivalo na to da je ubica napravio grešku i da se mladić našao u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. Postoji mogućnost da je sačekuša bila za Nemanjinog komšiju koji je imao debeo krivični dosije i proveo 10 godina iza rešetaka u Valjevu i Zaječaru zbog razbojništva i teške krađe.

Hici su bili precizni, bili su fokusirani na telo i glavu, ali je ubica pucao u siluetu jer je žrtvu čekao u mrklom mraku, s obzirom na to da u to vreme, zbog oluje koja je pogodila Jagodinu, nije bilo struje. Takođe, ubica je najverovatnije gledao da izbegne susret sa žrtvom i što pre "završi posao", tako da to može da bude razlog zašto nije prepoznao u koga puca.