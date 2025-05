- Najgore u čitavoj situaciji je to što se to događa noću i tu je dežurni policajac koji nije obučen za to dok ne dođe inspektor. To je 2016. uvedeno. Po brojkama, od 10 prijava, dve su lažne, a osam je uglavnom istinito. Toga toliko dođe, da se dogodi da patrola dođe, a par se u međuvremenu pomiri. To se nekad ponovi nekoliko puta, pa ni policija više ne zna koliko da im veruje. Od početka ove godine bilo je 11 femicida, svakako je to veliki broj za našu državu i to je za mene strašno.