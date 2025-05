Dubai je godinama važio za grad u kom su se kriminalci osećali sigurno. Bio je otvoren za begunce svih boja i vera, a što su više trošili, to su bili sigurniji da im niko ne može ništa!

Državljanin Srbije Borko Ilinčić bio je osumnjičeni da je jedan od učesnika ove pljačke. Uhapšen je i izručen Dubaiju, gde je kažnjen sa 10 godina zatvora. Kaznu, međutim, nije izdržao do kraja. Umro je iza rešetaka 2017, a zvanično je izvršio samoubistvo vešanjem.

- U Dubaiju je važilo jedno osnovno pravilo: novac tamo sme da se troši, ali ne i da se zarađuje na kriminalan način, tako da su mafijaši mogli nesmetano da rasipaju novac stečen uglavnom švercom droge. Dubai je godinama, pa i decenijama, ignorisao sve zahteve za izručenje traženih osoba, jer nisu imali potpisane ugovore s većinom zemalja. To je dovelo do apsurdne situacije da ljudi koji su se u svojim zemljama krili, čiju fotografiju nije imala čak ni policija, na društvene mreže kače svoje fotografije iz provoda u Dubaiju. To je uradio i Edin Gačanin Tito, koji je godinama bio enigma za većinu policijskih organizacija sa Zapada, koje su ga znale samo po nadimku i da je poreklom iz neke od zemalja bivše Jugoslavije - rekao je sagovornik Kurira.