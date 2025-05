- Tužilaštvo nije dokazalo da je optužena znala da ne sme da vozi pod dejstvom "metadona". Nije mogla da dođe u kontakt sa uputstvom za upotrebu jer se "metadon" sipa u neobeležene bočice koje se daju pacijentima. U početku terapije, on se koristi u prisustvu zdravstvenog radnika, a tek kada se stekne njihovo poverenje daju se količine i za čitav mesec. To je bio i Biljanin slučaj, ona lek nije zloupotrebljavala pa je dobila pravo da ga koristi kod kuće. To je dokaz da se radi o disciplinovanoj osobi koja sigurno ne bi sela za volan da je znala da to ne sme da učini - kazao je njen branilac u završnoj reči.