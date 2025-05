- Pevao je neku pesmu :“My name is Ruby“, kada mu je, kako mi je ispričao prišla grupa dečaka, dosta starijih od njega i jedan ga opsovao i rekao mu da prestane da peva. Moj sin je to odbio, a on je krenuo da ga udara nekim štapom po glavi i stomaku, a zatim i rukama da ga davi - priča nam ova samohrana majka.