U noći između subote i nedelje, ispod Mosta na Adi dogodila se nesvakidašnja saobraćajna nezgoda kada je jedan automobil sleteo u reku Savu. Prema nezvaničnim informacijama, vozač je greškom, umesto u rikverc, ubacio u prvu brzinu, a zatim vozilom zajedno sa devojkom završio u reci. Incident se tek pukom srećom nije završio tragično jer su oboje uspeli da izađu iz automobila pre nego što je potonuo. Šta dovodi do takvih slučajeva, da li su u pitanju greške, manjak iskustva ili neozbiljan odnos prema vožnji, istraživala je Kurir televizija.

- Nisu preterano česte, ali se dešavaju. S vremena na vreme dogodi se da neko vozilo upadne u reku. Nije ovo prvi slučaj da znamo da su mladi upali u reku, to se dešavalo i prethodnih godina. Posebno nije prvi put da pri maloj brzini vozilo sklizne u vodu, što može biti posledica lošeg snalaženja prilikom kretanja iz mesta ili neobezbeđenog automobila pri izlasku - objašnjava Milan Božović, stručnjak za bezbednost saobraćaja.

- Mnogi mladi imaju osećaj: "Meni se to neće desiti". Posledice nekih dešavanja oko njih ne sagledavaju realno, već razmišljaju, "To se meni nikada neće dogoditi". Neurološki gledano, deo mozga zadužen za predviđanje posledica i donošenje zrelih odluka još uvek nije razvijen do nekih zrelih dvadesetih godina. Zbog toga često biraju sadašnje uzbuđenje umesto buduće sigurnosti - kaže Marija Božić, psihoterapeut.