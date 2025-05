Nemanja Stojanović (27) koji je ubijen u profesionalnoj sačekuši 13. septembra 2017. godine ispred zgrade u Jagodini u kojoj je živeo, a čiji likvidator do danas nije pronađen, prema rečima advokata Milovana Stojanovića, njegovog oca - ubijen je greškom.

"Moj sin se nikome nikada nije zamerio. Nije imao jednu mrlju. On se pojavio u razmaku od 7 sekundi od osobe koja je trebalo da bude likvidirana. To je muškarac sa dosijeom koji je živeo dva sprata iznad mog sina. Njih dvojica su vozili slične automobile. Kobne noći bilo je jako nevreme. Moj sin se vraćao iz kafića oko 2:45 noću. Plaćenik je čekao u zasedi kod ulaza. Pucao je mom sinu u srce i dva puta u glavu . Pogrešio je... Svi znaju da je reč o narko-obračunu, da je greška. Svi znaju o kome i o čemu je reč i svi su zakazali. Istraga stoji u mestu, moj sin je pod zemljom, a ubica na slobodi", rekao je Nemanjin otac, advokat Milovan Stojanović u jednom od intervjua.

"Govorio sam mu, sine, hajde da se ženiš. On bi mi govorio, "Tata, pusti, čekaj da proživim još malo". Tako je i bilo. Imao je verenicu Nevenu. Planirao je svadbu... da je te noći samo otišao po hranu, a zvala ga je da idu, on bi sada bio živ", priča on.