- Brat je video konturu u vodi, a kada smo bili nadomak, muškarac je govorio da se sklonimo i da ne želi da ga spasimo , ali smo mi prišli i uhvatili ga za ruke dok je govorio da su ga svi ostavili i izneverili. Rekao je da nema povratka i da želi da se ubije, ali tada nije bilo šanse za to jer smo ga već uhvatili - započeo je Grbić.

Tokom poslednjih 30 godina Renato Grbić je spasio više od 30 ljudi koji su skokom sa mosta pokušali sebi da oduzmu život. On je rekao da ga je iskustvo naučilo da po govoru tela ili ponašanju razume da li neko ima loše namere:

- Kada sam u blizini mosta, kada vidim nekog da zastajkuje i baca pogled, a vidim da to nije ponašanje čoveka koji želi da pređe most, već se naslanja, razmišlja... To je znak da sednem u čamac, dešavalo se da obrnem par krugova ispod mosta. Iako sam se u nekim slučajevima prevario, ipak sećam se jedne žene za koju nisam i koja je zapravo skočila.