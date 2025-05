USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Branka Mrkovića iz Beograda, pa SE UTVRĐUJE da je prvotuženi Rajko Nedić iz Beograda, kao odgovorni urednik internet portala „Kurir.rs" objavljivanjem informacija iz privatnog života tužioca i to: inicijala, broja godina, opštine stanovanja, tri fotografije kuće, informacije da se kuća na koju je bačena bomba nalazi u vlasništvu B. M. (71) i M. M. (44), i to u tekstu pod naslovom „OVO JE DVORIŠTE U RAKOVICI U KOJE JE BAČENA BOMBA! Geleri u zidovima, detonacija sve probudila! Komšije: Ovo je bilo UPOZORENJE!", objavljenom dana 31.01.2023. godine na internet portalu „Kurir.rs", povredio pravo na privatnost tužioca.

DELIMIČNO SE usvaja tužbeni zahtev tužioca Branka Mrkovića iz Beograda, pa se obavezuju prvotuženi Rajko Nedić iz Beograda, kao odgovorni urednik internet portala „Kurir.rs" i drugotuženi PRIVREDNO DRUŠTVO ZA OBEZBEĐIVANJE PRAVA I DISTRIBUCIJU AUDIO-VIZUELNIH PROIZVODA MONDO INC DOO BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, kao izdavača internet portala „Kurir.rs", da tužiocu na ime pričinjene nematerijalne štete zbog pretrpljenog duševnog bola usled povrede prava na privatnost solidarno isplate iznos od 30.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana 10.10.2024. godine kao dana presuđenja pa do isplate, sve u roku od 8 dana od dana prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom izvršenja.