- Rešenjem Apelacionog suda u Nišu produžen je pritvor protiv osumnjičenih D.S., D.N., D.N. i Z.S. za još dva meseca, tako da po ovom rešenju pritvor protiv osumnjičenih može trajati najduže do 16. jula. Pritvor je protiv osumnjičenih produžen jer su osumnjičeni osnovano sumnjivi da su izvršili krivična dela za koje je propisana kazna zatvora od dve do 12 godina, dakle kazna zatvora preko 10 godina, kao i jer su način izvršenja i težina posledica krivičnih dela doveli do uznemirenja javnosti - saopštila nam je portparolka Višeg suda u Nišu.