- Na moje pitanje da li je stigao nalaz šestomesečnog ispitivanja zdravstvenog stanja okrivljenog, sudija je potvrdio da je stigao i da je nalaz isti kao prošli. Dakle, ponovo je komisija veštaka potvrdila da je on sposoban da prati tok suđenja i da može da mu se sudi. Međutim on je opet izostao iz zdravstvenih razloga, zbog čega je njegov branilac dostavio sada novu dokumentaciju. Ono što je jedini problem jeste to što komisija veštaka kaže da je on sposoban, ali da je jedino nesposoban na dane kada prima hemioterapiju. Iz ustanove kažu da iako oni zakazaju hemiotrrapiju, ona može i da se pomera, tako da stičem utisak da se te hemioterapije zakazuju tako da korespondira sa suđenjima. Mislim da je tužilaštvo to prepoznalo i to je razlog zašto je danas predložilo određivanje pritvor, sudija je odbio taj predlog i za to dao razloge da je sada odbrana stavila primedbu na nov nalaz komisije veštaka, pa tek kada to vidi. Suma sumarum, mi smo godinu i po dana izgubili, i sva suđenja su odložena iz razloga zdravstvenog stanja. Ja uvažavam činjenicu da je stanje Aleksića pogoršano i jeste, to ne dovodim u pitanje, ali ne u toj meri da ne može da prati tok suđenja, jer tako kaže komisija veštaka. To je ono što je opstrukcija ovog postupka i ono zbog čega je postupak praktično zamrznut - rekao je advokat Tintor.