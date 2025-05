Iz Višeg suda u Beogradu danas su saopštili da je "nakon zaključenja rasprave dana 25. aprila 2025. godine, Viši sud u Beogradu doneo presudu", kojom su, između ostalog obavezani tuženi Miljana Kecmanović i Vladimir Kecmanović da tužilji Tatjani Stevanović solidarno na ime naknade nematerijalne štete isplate ukupan iznos od 6.900.000 dinara, i to na ime naknade štete za fizičke bolove, strah, duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti i zbog naruženosti, a sve sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja.

- Držala sam čas kada je neko naglo otvorio vrata, nisam ni stigla da vidim ko je ušao, već sam bila pogođena, odletela sam ispod katedre, a pucnji su se nastavili. Sećam se samo dečaka kako leži blizu, bled i nepokretan, i devojčice koja je dopuzala do mene - prisetila se kobnog dana, tokom svedočenja u postupku po kom je sud danas doneo odluku Tatjana Stevanović.

- Sada znamo da su to bili pucnji, ali ipak, bilo mi je u glavi - Dragan je tu, šta god da je on će rešiti, on je naš čuvar. Međutim pucnji su se ponovili i onda je postalo jezivo, vreme se odjednom promenilo, svi smo bili ukočeni i hipnotisani, čuo se potom vrisak i tada su se naglo otvorila vrata učionice. Nisam ni uspela da vidim ko je, već sam bila pogođena, odletela sam i pala na pod. I dalje sam čula pucnje, ali sam u momentima gubila svest - ispirčala je nastavnica istorije. Kada je došla svesti, videla je krvave ruke.