- Pošto znamo da je sama optužnica ponovo poslata od strane Višeg suda u Negotinu na doradu, tražili su saslušanje majke Danke Ilić koja je prošle nedelje i saslušana, pet sati je to trajalo, a tamo nismo dobili neke nove odgovore. Međutim, imamo ekskluzivne nove informacije iz istrage, a tiču se rekonstrukcije i kako će ona da izgleda. Dakle, tužilaštvo prikuplja sve informacije, podatke, šalje pozive ljudima, a još nisu saznali kada će dobiti izveštaj o vremenskim uslovima. Da bi se uradila rekonstrukcija, osim ljudi i događaja koji se pominju u samoj istrazi, mora da bude i detaljna vremenska prognoza . Tada je bilo promenljivo vreme, devojčica je bila u jakni, tada je bilo hladnjikavo. Uspeo sam da pribavim neke informacije, to jutro je bilo izuzetno hladno sa velikom vlagom, a u toku dana i noći je bilo kiše - započeo je Nedić, pa je detaljnije opisao kako će izgledati rekonstrukcija događaja:

- Neće se dovoditi dvogodišnju devojčicu, nego će se najpre izmeriti daljina između vozila i kolovoza, odnosno dvorišta te kuće i kolovoza, pa će se izračunati koliko metara u sekudni prelazi dvogodišnja devojčica sa određenom kilažom. To će da odglumi neko od nadležnim lica čisto zbog fizičke demonstracije. Sve će se to poslati u nadležni sud u Negotinu. Istraga nije gotova, i dalje je u toku, i to će biti ta rekonstrukcija. Ne znamo kada će tačno ona da bude, možda i ovih dana, ipak su i vremenski uslov sada najsličniji. To je taj izuzetno bitan drugi segment. Razgovarao sam sa raznim stručnjacima, a dosad smo imali rekonstrukcije ubistva, a ovo je potpuno drugačija priča koja će sigurno biti mučna za porodicu. Međutim, da bi se utvrdilo tih ključnih sedam minuta kada je dete nestalo i kada su se oni pojavili. Osumnjičeni tvrde da su se tu zaustavili zbog vršenja nužde. Policija i tužilac tvrde drugo, odnosno da su udarili dete.