- Ono što zabrinjava jeste činjenica da Novi Sad prednjači po broju femicida, kao i prošle godine. Ovo jeste deveti femicid, ali peti u nizu od onih za koje postoji indicija da je nasilje bilo ranije prijavljivano. Mi ne znamo kakve su to vrste nasilje i šta se nalazi iza kulisa. U ovom konkretnom primeru izgleda kao da čovek ima mentalne poteškoće ili bolest. Mi stalno ukazujemo na prepoznavanje faktora visokog rizika. Dakle, kada za nekog postoji ozbiljna sumnja, to jeste faktor rizika. Sa druge strane, visok rizik je i kada počinilac preti samoubistvom. Žene bi trebalo to da prepoznaju, pa da bez oklevanja prijave slučaj.