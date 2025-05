- S obzirom da je ovo već druga ili treća presuda po redu i da možemo da očekujemo da se odluči o budućim stvarima u pravnim postupcima, postoji realna mogućnost da dođe do toga da nema materijalnih sredstava da se svi namire. To je mogućnost. Ne kažemo da će se to desiti. Mi ne smemo da idemo da prejudiciramo stvari. Međutim, ukoliko zaista ne bude realne imovine iz koje može da se naplati, neće biti ni mogućnosti namirenja poverilaca. Sa druge strane, imamo trenutno važeću odluku, koliko sam video u medijima, Višeg suda u Beogradu o blokadi imovine, što znači da su određena sredstva na neki način do rešenja određenih sudskih postupaka uslovno rečeno rezervisana, odnosno mogu se koristiti za tu namenu. Ali da li će biti dovoljna i da li će biti efikasna, to ćemo videti - kaže Milošević.