Ovim potresnim rečima na društvenim mrežama oprostila se sestra košarkaša Marka Andrića (28) iz Sremske Mitrovice koji je poginuo juče ujutru u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Iriškog venca kada se sudario sa kamionom. Podsetimo, sumnja se da je do nesreće došlo kada je košarkaš, iz za sada nepoznatog razloga, prešao u suprotnu traku i direktno se zakucao u kamion koji je dolazio iz suprotnog pravca.

- Samo da si me dočekao taj dan u Novom Sadu, samo da si me dočekao sve bi mi bilo lakše. Polovina mog srca je prestala da kuca kad si nas napustio. Sećam se kad sam bila manja kako si me branio od svih, tvoje reči: "Samo reci bati i bata će rešiti" mi odzvanjaju u glavi.