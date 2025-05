Viši sud u Beogradu smatra da su tuženi Vladimir i Miljana Kecmanović odgovorni za štetu koju je prouzrokovao njihov maloletni sin kada je 3. maja pre dve godine počinio masakr, i to usled lošeg vaspitanja i rđavih primera koje su mu kao roditelji dali

Viši sud u Beogradu u svom obrazloženju nakon donete odluke kojom se Vladimir i Miljana Kecmanović obavezuju na isplatu nematerijalne štete ranjenoj nastavnici Tatjani Stevanović, ističe da sud izričito smatra da su tuženi roditelji dečaka-ubice koji je 3. maja 2023. godine počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, odgovorni za štetu koju je njihovo maloletno dete prouzrokovalo, budući da je šteta nastala usled njegovog lošeg vaspitanja, odnosno propusta u vaspitanju i loših primera koje su mu kao roditelji dali.

Sopstvenu krivicu njega kao roditelja, Vladimir Kecmanović ne vidi, s obzirom na to da je na jednom od ročišta istakao da on nije kriv zbog dela koji je počinio njegov sin, već da je odgovornost na školi u kojoj je dečak-ubica, kako je rekao otac dečaka-ubice, provodio više vremena nego sa njim.

Advokat Stefan Radivojević, inače punomoćnik ranjene nastavnice Tatjane Stevanović, oglasio se za Kurir, kada se osvrnuo na pokušaj odbrane oca dečaka ubice, koji je krivicu svaljivao samo na školu, dok je sve vreme isticao da u delu njegovo sina ne vidi svoju krivicu kao roditelja.

- Odgovornost roditelja je apsolutno dokazana. Mi nismo tužili školu, zato što nismo smatrali da u tom nekom delu postoji odgovornost škole. Nastavnica kao osoba koja je radila u školi, nije htela da tuži školu u kojoj je radila, s obzirom na to da je nesporno da je odgovornost za štetu koja je nastala na roditeljima - rekao je punomoćnik tužilje Tatjane.

Prema njegovim rečima, gledajući sa ljudske strane, pretpostavlja da je to neprihvatanje odgovornosti upravo ta unutrašnja borba oca maloletnog ubice.

- Pretpostavljam da se Vladimir Kecmanović svaki dan bori sa činjenicom da je dete koje je odgajio i koja je njegova krv, učinio tako nešto. Međutim, sa druge strane, nesporno je da se to ne bi desilo da ga on nije vodio u streljanu i da mu oružje nije bilo dostupno. Ono što je to dete uradilo ne bi mogao da uradi neko ko nije imao sposobnosti i znanja da to uradi - dodao je advokat Radivojević i potom zaključio:

- Sa strane nas kao tužioca, mislim da celo društvo mora da ima u vidu da posledice ne bi bile toliko tragične, da maloletni ubica nije bio obučavan, da nije išao u streljanu, da nije imao toliko oružja u kući, i da je otac na pravi način čuvao to oružje. Pretpostavljam da Vladimir Kecmanović pokušava to da minimalizuje, ali u njegove unutrašnje porive ne možemo da ulazimo, ipak pretpostavljam da je jako teško živeti sa tom spoznajom da je njegov sin uradio to što je uradio.

Podsetimo, pored donete presude kojom se roditelji dečaka-ubice obavezuju na isplatu od šest miliona i 900 hiljada dinara nastavnici istorije Tatjani Stevanović koju je njihov sin teško ranio u masakru, nije jedina odšteta koju moraju da plate. Naime, na osnovu prethodne dve presude, Kecmanovići su dužni da isplate naknadu za nematerijalnu štetu, za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica porodicama žrtava još 344.100.000 dinara.

Ovim povodom, oglasio se i otac ubijene devojčice Angeline, Anđelko Aćimović, objašnjavajući da li mu ovakve sudske odluke bilo šta znače.

- Sudske odluke su takve kakve su. Sud je procenio pravilno sve zahteve tužilaca i mislim da ja uopšte ne bih komentarisao nikakve te finansijske stvari jer nama uopšte nije bio bitan taj finansijski efekat. Potpuno je nebitno da li će naplatiti i koliko.Važno je prosto da se oni na taj način kazne, jer je kod njih sve u životu bilo materijalno, zbog toga su i zapostavili dete i zbog toga je nebrigom došlo do toga da od deteta postane monstrum koji je tako nešto napravio - kaže neutešni otac, nakon čega se osvrnuo i na pitanje da li je na neki način zadovoljena pravda što se tiče napravljene štete.

- Nikakvog zadovoljenja pravde nema što se tiče nas porodica žrtava, to je apsolutno ništa. Izgubljeno dete ničim ne možete da nadoknadite, nikakve presude ne mogu da vam budu satisfakcija i zadovoljenje pravde, tako da s te strane mi smo jednostavno svesni zakona koji je trenutno, svesni toga da jedno dete, monstrum sa 13 godina apsolutno ne odgovara - rekao je Aćimović.

Advokat Milošević:

Postoji šansa da Kecmanovići ne mogu isplatiti dug

Advokat Nemanja Milošević naglasio je da postoji realna mogućnost da dođe do toga da nema materijalnih sredstava da se svi namire.

- S obzirom da je ovo već treća presuda po redu i da možemo da očekujemo da se odluči o budućim stvarima u pravnim postupcima, postoji realna mogućnost da dođe do toga da nema materijalnih sredstava da se svi namire. To je mogućnost. Ne kažemo da će se to desiti. Međutim, ukoliko zaista ne bude realne imovine iz koje može da se naplati, neće biti ni mogućnosti namirenja poverilaca. Sa druge strane, imamo trenutno važeću odluku Višeg suda u Beogradu o blokadi imovine, što znači da su određena sredstva na neki način do rešenja određenih sudskih postupaka uslovno rečeno rezervisana, odnosno mogu se koristiti za tu namenu, ali da li će biti dovoljna i da li će biti efikasna, to ćemo videti - rekao je Milošević.

