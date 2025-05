- Hvala Vam na pozivu i što sam u mogućnosti da ispričam nepravdu koja me zadesila i nemoć koju sam osećao. Ta nepravda je donesena od strane jedne organizovane grupe i pod okriljem izvršitelja. Tog jutra kada su došli i kada sam dobio informaciju, to je nepravda prema meni jer sam odgovoran čovek i 15 godina sam na tom posedu, a 30 godina radim u tom objektu, imam nekoliko porodica koje žive od te firme. To je porodična firma, a polako uvodim i svoju decu. To jutro je ćerka trebalo da mi dođe u firmu, i to je katastrofalno poniženje da sistem dozvoli grupi da otima imovinu od nas trećih lica koji smo nedužni. Mi koji smo u posedu, platili smo nešto časno i pošteno, ali postoji zakon da treće lice nema nikakva prava. Dakle, može izvršitelj da dođe, da uzme objekat, a vi možete samo da se žalite, taj proces traje nekoliko godina. Ja mogu da dobijem sudski proces, ali gde će biti taj moj objekat nakon recimo sedam godina.