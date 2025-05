Slučaj iskopanog tunela od stana u strogom centru Podgorice do depoa Višeg suda , iz koga su početkom septembra 2023. godine nestali ključni dokazi u procesima protiv pripadnika kriminalnih klanova, još uvek potresa crnogorsku javnost. Tim povodom, za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji, govorila je novinarka dnevnog lista "Vijesti" Jelena Jovanović, koja godinama prati bezbednosne i pravosudne teme u Crnoj Gori.

Tunel dug 30 metara iskopan je od podruma do depoa Višeg suda u Podgorici Foto: Rade Koprivica/Vlada Crne Gore

Prema rečima Jovanović, osumnjičeni su četiri državljanina Srbije iz Loznice, od kojih je samo jedan uhapšen i to u Švedskoj, kao i pet državljana Crne Gore.

- Neko je iskopao desetine metara tunela ispod zgrade i ulice, a bez da prekine elektroinstalacije ili komunikacione vodove. To znači da je imao preciznu mapu podzemne infrastrukture i da je sve rađeno organizovano. A za sve to vreme, ni javna, ni tajna policija, niti bilo koja bezbednosna služba nije imala nikakvu informaciju da se to dešava.